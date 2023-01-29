Челябинский депутат помогла женщине оформить детские пособия, которых она добивалась полгода

Депутат Яна Лантратова в студии радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский депутат Яна Лантратова решила проблему женщины, которая добивалась получения детского пособия. До этого она полгода ходила по разным ведомствам, но ей все время отказывали из-за отсутствия дохода. Теперь женщина ежемесячно будет получать более 14 тысяч рублей.

Помощь также оказали и мужчине — ему отказывали в выплатах, поскольку доход превышал величину прожиточного минимума. Но проблема в том, что сведения о заработке учитываются за год, а отчет этого периода начинается за 4 месяца до подачи заявления. К этому моменту человек может уже потерять работу, но ему откажут в пособии, поскольку на бумагах будет считаться, что он хорошо зарабатывает.

— Семьи не могут получать ежемесячную денежную выплату, так как фактически не применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, — добавила Яна Лантратова. — В каждом отказе буду разбираться лично, и добиваться назначения единого пособия на детей.

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