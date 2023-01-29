Храм в Челябинской области едва не сгорел из-за короткого замыкания

Деревянное здание вспыхнуло рано утром Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области едва не сгорел храм из-за короткого замыкания. Пожарные получили вызов 29 января около шести утра — жители Пласта сообщили о возгорании на Заводской улице.

Сотрудники МЧС приехали на место происшествия и увидели, что горит домик для прихожан в строящемся Храме Иконы Божьей Матери Всецарицы. Усугубляло ситуацию то, что домик собран из дерева — металлическая у него только крыша.

— Происходило горение внутри помещения и кровли на площади 42 квадратных метра, пожар ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание проводки, эксперты будут выяснять все обстоятельства, при которых случилось ЧП.

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