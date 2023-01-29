Четыре боевых робота из Магнитогорска отправились на Донбасс

Роботы прошли испытания и теперь отправляются в зону спецоперации. Фото: телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска отправились на Донбасс. Об этом в своем телеграм-канале рассказал бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Роботов создали на НПО «Андроидная техника».

Ранее Рогозин публиковал кадры с полигона, где роботы поражают мишени. Тогда он заявил, что «Маркеры» отлично проявят себя в зоне спецоперации и уничтожат танки, поставляемые Украине с Запада.

Дмитрий Рогозин сотрудничал с магнитогорским предприятием, когда находился на посту главы Роскосмоса. Несколько лет назад робота-астронавта Федора, созданного «Андроидной техникой», отправили на орбиту.

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