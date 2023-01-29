Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Челябинске

Один водитель не уступил дорогу другому. Фото: камеры «Интерсвязь»
Сегодня, 29 января, на пересечении улицы 40-летия Победы и Комсомольского проспекта столкнулись две иномарки. Авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель Toyota Avensis начал поворачивать, не уступив дорогу Renault Duster. В итоге автомобили столкнулись.
На место аварии приехала скорая помощь. По данным ГИБДД, пострадала пассажирка из автомобиля Toyota, ее увезли в больницу. Водителям госпитализация не потребовалась.
— Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — добавили в Госавтоинспекции.
Напомним, ГИБДД в эти дни проводит рейд «Ремень безопасности». Инспекторы будут останавливать водителей и проверять, пристегнуты ли они и их пассажиры. Такую акцию проводят из-за печальной статистики смертельных ДТП в Челябинской области.
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