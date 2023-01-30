Жителей Челябинской области предупредили о туманах 30 января

Помимо обычного тумана обещают смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Челябинскую область 30 января могут опуститься туманы. Метеорологи предупреждают также о появившейся местами изморози. Зато днем не ожидают существенных осадков, только переменную облачность.

После ночного похолодания температура воздуха днем в понедельник поднимется до -10, -5 градусов.

Ветер будет не пронзительным, но все же ощутимым: 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

По прогнозу, в течение недели будет от -3 до -7 градусов днем и до -18 градусов ночью, в основном пасмурно, но бесснежно.

Напомним, до 19:00 30 января в Челябинске действует также предупреждение об НМУ первой степени.

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