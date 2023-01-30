В период спецоперации Челябинская область отправила 600 тысяч тонн гуманитарной помощи

Алексей Текслер нередко лично сопровождает гуманитарные грузы. Фото: пресс-служба правительства.

В 2022 году Челябинская область оправила в зону СВО 600 тысяч тонн гуманитарных грузов. Это помощь подшефным территориям Волновахе и Ясиновтой, а также военнослужащим. Такие данные привел губернатор Алексей Текслер во время интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM). Всего на гуманитарную миссию было потрачено более полутора миллиардов рублей.

— Мы видим по обратной связи от жителей, что это очень важная помощь, — подчеркнул Алексей Текслер. — Когда в Чебаркуле проводилось боевое слаживание, мы тоже помогали. И не только тем ребятам, которые мобилизовались из Челябинской области — они все наши! Перед отправкой на фронт, обеспечили всех бронежилетами, касками, теплой одеждой, спальными мешками. Это лишним никогда не будет.

По словам Алексея Текслера, регион продолжает помогать 90-ой танковой дивизии. Власть в основном закупает дроны и другую технику, волонтеры собирают остальное необходимое на фронте.

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