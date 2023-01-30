В Челябинскую область приедут учиться 200 детей из Донбасса

Губернатор не раз выезжал в детские лагеря для общения со школьниками Донбасса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область в ближайшее время примет 200 детей из Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) рассказал губернатор Алексей Текслер. По его словам, за лето в регионе отдохнули и приняли участив в образовательных программах около 1000 детей.

— Надо понимать, что в той же Ясиноватой нет очного обучения в школах, уроки только дистанционные — потому что обстреливают улицы часто и ходить небезопасно, — пояснил ситуацию Алексей Текслер. — А здесь ребята не просто отдыхают, но еще и учатся, прямо в детских лагерях. Родители дают положительный отклик, говорят, что детям очень не хватало такого живого общения во время учебы.

Также Алексей Текслер отметил, что многие дети из Донбасса впервые услышали о Челябинске. Но в итоге были в восторге от природы и общения со сверстниками.

— Тоже общаюсь постоянно с ребятами, выезжаю, когда они у нас — общаемся, — сказал глава региона.

Дети из различных городов ДНР и ЛНР приезжают в лагеря Челябинской области круглый год. Образовательные программы проводят вузы региона. Так, на базе центра «Юность» занятия провел Магнитогорский государственный технический университет. А смену в «Еланчике» провели студенты Челябинского педагогического колледжа №1.

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