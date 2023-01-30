Гонки на озере Калды в Челябинской области проводили с экологическими нарушениями

Фото: минэкологии Челябинской области

Автогонки на льду озера Калды в Челябинской области организовали с нарушениями. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

В январе министерство завалили жалобами жители ближайших к водоему сел и деревень, а также приезжающие на озеро порыбачить южноуральцы. Гонщики, устраивая регулярные заезды, помешали рыбакам расположится в удобных местах, вдобавок «наследили» бензиновыми выхлопами и подтеками. Жители ближайших к озеру Кунашакского и Сосновского районов переживают, что весной лед растает и нефтепродукты попадут в воду.

— Специалистами регионального государственного экологического надзора зафиксированы нарушения природоохранного законодательства со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения, — заявили в региональном минэкологии после проверки. — Виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, прошлой весной на поверхности озера Калды обнаружили маслянистые пятна. Их появления связали с падением крана, который помогал добывать лед для новогоднего городка. Но жители ближайших сел винили в загрязнении организаторов зимних гонок. С поверхности водоема пришлось откачивать воду с разлившимся топливом.

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