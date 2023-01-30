«Выбежали с детьми в домашних тапочках»: в Магнитогорске 25 человек эвакуировали во время пожара

Загорелась дверь квартиры на втором этаже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске случился пожар в девятиэтажном жилом доме.

Огонь вспыхнул поздним вечером 29 января на втором этаже девятиэтажки на улице Бориса Ручьева. Помещения быстро заволокло дымом.

— Когда уже у меня на пятом этаже стало трудно дышать, выбежала по длинному коридору с одной только мыслью: лишь бы не задохнуться и успеть на улицу выскочить, — рассказала в паблике «Черное & Белое Магнитогорск» во ВКонтакте одна из жительниц дома. — Огромное спасибо ребятам-пожарным, они по всем этажам стучали в двери и призывали всех немедленно покинуть квартиры. Помогали людям пожилым спускаться.

— Мы выбежали с детьми в чем были. В домашних вещах, в тапочках, — поделилась другая жительница дома. — Спасибо работникам пожарной бригады, которые помогли нам выйти на улицу и посадили в свою машину.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из здания эвакуировали 25 человек. Никто не пострадал. Пожар на втором этаже удалось потушить менее, чем за 15 минут. Огонь успел повредить входную деревянную дверь и обшивку металлической двери в одной из квартир. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Челябинске посетители сауны оказались заперты во врем пожара. Спасшиеся рассказали, как пытались выбраться на улицу.

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