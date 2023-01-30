В Миассе в газетном киоске нашли мертвую женщину

Продавщица умерла на рабочем месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области случайные прохожие нашли труп женщины. Это случилось 28 января на проспекте Автозаводцев в Миассе.

Горожане заглянули через витрину в газетный киоск и обнаружили, что там на полу неподвижно лежит женщина. Испуганные миасцы вызвали полицию, а сотрудники МВД позвали на помощь врачей и спасателей, чтобы вскрыть дверь киоска.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, ларек открыли, но помочь женщине уже не смогли: врачи констатировали смерть. Погибшая была продавщицей киоска. Точную причину ее смерти сейчас выясняют.

Ранее труп мужчины нашли на Изумрудном карьере. Горожанин погиб, упав со скалы.

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