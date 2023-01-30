В центре Челябинска столкнулись внедорожник и минивэн с иностранными номерами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска днем 30 января произошла авария. Два автомобиля столкнулись на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой. ДТП сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как начинает двигаться транспортный поток по Свердловскому проспекту. Первым на перекресток выезжает черный внедорожник. Одновременно по улице Сони Кривой едет белый минивэн. Водитель, видимо, надеялся проскочить в последний момент, но не успел. Автомобили столкнулись.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщают очевидцы, у минивэна номерной знак Кыргызстана.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, хотя ДТП затруднило движение на перекрестке.

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