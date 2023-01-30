Абоненты билайна могут «серфить» в сети во время звонка и отправлять СМС по Wi-Fi

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Мобильный оператор билайн запустил сразу две новые технологии для клиентов на территории Челябинской области – VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**). Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение с собеседником.

Так, технология VoLTE открывает клиентам билайна ряд дополнительных преимуществ благодаря тому, что во время голосового звонка телефон не покидает сеть LTE. Например, абоненты могут одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: проверять почту, загружать видео, переписываться в мессенджерах или заказывать такси. Новое техническое решение также экономит ресурс батареи смартфона, обеспечивает быстрый дозвон и звук высокой четкости. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки в местах со слабым сигналом мобильной сети и даже там, где нет сотовой связи, но устройство может подключиться к Wi-Fi. Это актуально при нахождении в цокольных и подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Более того, с сервисом VoWiFi клиенты могут отправлять СМС и звонить по домашнему тарифу из любой точки России, если они имеют доступ и подключение к локальной точке Wi-Fi.

«Мы начинаем новый год с запуска инновационных технологий на территории области: сервисов VoLTE и VoWiFi. Каждое из решений будет полезно для клиентов по-своему, позволяя оставаться на связи с близкими людьми и друзьями. Если первая услуга улучшит само качество голосовой связи, сделав речь собеседника значительно четче, то VoWiFi поможет сделать эту связь стабильнее даже в местах с неустойчивым сигналом. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества новых технологий, а мы продолжим развивать нашу сеть и внедрять самые актуальные технические решения, чтобы жители области могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами», – комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

Чтобы активировать на смартфоне голосовую связь нового поколения, абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологиях и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих их, можно на сайте beeline.ru.

*голос через LTE.

**голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа.

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