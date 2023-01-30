В Златоусте простятся с бывшим депутатом, погибшим во время СВО

Александр Негребецких. Фото: собрание депутатов Златоустовского ГО

В Златоусте 31 января состоится прощание с Александром Негребецких, который погиб в ходе спецоперации. Как сообщает «ФедералПресс», траурная церемония начнется в 11:00 в храме Серафима Саровского. Спустя час на златоустовской Аллее Славы планируют провести 20-минутный мемориальный митинг. Александра Негребецких похоронят в поселке Октябрьском.

Как сообщили в Златоустовском собрании депутатов, бывший парламентарий погиб еще минувшим летом. Ему было 45 лет. И только сейчас его тело доставили на малую родину.

— Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть. Сейчас в этом жизнь ставит жирную точку, — написал на своей странице экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин.

Александр Негребецких был депутатом четвертого созывы Собрания, представлял КПРФ. Он участвовал во второй чеченской кампании. Работал охранником в ЧОПе, в 2006-2007 годах служил в армии по контракту. После трудился на заводе, организовывал среди коллег забастовки и даже голодовки из-за проблем с зарплатой. В 2009 году новость о бунтующих металлургах дошла до президента Владимира Путина, и тот лично решил проблему. В 2014 году Александр Негребецких уехал в Донецк, где стал командиром подразделения добровольцев.

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