В Челябинской области мужчину осудили за изнасилования и убийства 30-летней давности

Жителя Миасса приговорили к 22-летнему заключению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Миасса признали виновным в изнасилованиях и убийствах, совершенных в 1992 году. Жертвами мужчины стали две девушки.

Преступник, которому тогда было 25 лет, действовал вместе с сообщником. Где сейчас находится сообщник — неизвестно.

Суд установил, что двое пьяных мужчин изнасиловали двух девушек в одном из домиков миасского СНТ «Калинушка». На следующий день обеих девушек задушили, а тела закопали в лесу. Вычислить преступников удалось лишь спустя 30 лет.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, жителя Миасса приговорили к 22 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области поймали киллера, 15 лет назад участвовавшего в переделе охранного бизнеса.

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