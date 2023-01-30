Жителям области списали более 8 миллионов пени

«Уралэнергосбыт» подвел первые итоги новогодних акций. Южноуральцы, погасившие долги за электроэнергию, получат квитанции за январь уже без пени. Штрафы за просрочку платежа списаны с 50 тыс. лицевых счетов. 5,7 млн рублей – за электроэнергию и 2,6 млн рублей – за отопление.

В этом году гарантирующий поставщик электроэнергии традиционно провел 2 акции: «Год бесплатного электричества» среди челябинцев, являющихся клиентами «УСТЭК-Челябинск», и «В новый год без хлопот» – для остальных жителей области. Главное отличие акций – челябинцам предстояло оплатить сразу 2 услуги – электроэнергию и отопление. Всем участникам компания, как и обещала, списала штрафы за просроченную задолженность. Квитанции за январь они получат уже без пени.

Самую крупную сумму пеней в области списали жителю д. Казанцево Сосновского района. За погашение задолженности и оплату начислений декабря ему списали 59,5 тыс. рублей, на втором месте житель поселка Бердяуш – под списание попали 47 тыс. рублей. На третьем месте – житель с. Акбашево, Арагаяшский район. Житель смог сэкономить 42 тыс. рублей. В рамках челябинской акции самое большое списание пени за электроэнергию – 8 тыс. рублей, за отопление – 34 тыс. рублей.

Но это еще не все сюрпризы, которые ждут южноуральцев. 31 января в 14.00 компания разыграет 60 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 4 тыс. рублей. Розыгрыш будет транслироваться на сайте ОТВ. А чуть раньше, в прямом эфире программы «Наше Утро», выберут 3 счастливых обладателей ноутбуков. В розыгрыше компьютерной техники примут участие лицевые счета, по которым были совершены все оплаты за прошлый год за электроэнергию и отопление («УСТЭК-Челябинск»).

«Многие наши клиенты в течение года не копили долги и получали квитанции без пени. Поэтому в розыгрыше подарков участвуют гораздо больше лицевых счетов, чем в списании пени. По области полностью выполнили условия акции более 300 тыс. клиентов компании. В Челябинске оплатили свет и тепло, включая начисления декабря – более 80 тысяч. Мы надеемся, начав новый год без долгов, наши клиенты так его и проведут. Ведь своевременные платежи – это не только гарантия прозрачности расчетов, но и спокойствие и комфорт в домах», – прокомментировал генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.