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НовостиЭкономика30 января 2023 11:24

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Какие теперь ставки?
Источник:kp.ru

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках от 6 до 36 месяцев.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,30 – 8,85% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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