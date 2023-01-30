МегаФон улучшил связь в новых жилых комплексах Челябинска

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В жилых домах микрорайонов «Парковый» и «Ньютон» улучшили скорость и качество мобильного интернета. Также у местных жителей стала стабильнее работать голосовая связь. Техническая служба МегаФона возвела на территории новостроек базовые станции с поддержкой 4G. Преимущества уже доступны тысячам новосёлов.

Для качественного покрытия разноуровневых домов и высоток инженеры учли особенности планировки комплексов, спланировали направление сигнала, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи зданий. Телеком-объекты уже ежедневно обслуживают свыше 25 тысяч уникальных абонентов на территории новостроек.

Расширение инфраструктуры также помогло снять часть нагрузки с соседних базовых станций, которые обслуживают расположенные неподалеку здания. В результате проведенных работ голосовая связь стала более устойчивой, средняя скорость мобильного интернета увеличилась – сегодня она превышает 30 Мбит/с, а максимальные значения достигают 70-100 Мбит/с.

«Внешний облик и архитектура современных мегаполисов быстро меняется. Активно развивается инфраструктура, растут новые микрорайоны, стремятся ввысь жилые дома. Все это требует от нас оперативного ответа. Так, осенью прошлого года мы расширили покрытие в комплексах “Подсолнухи” и “Парковый-2”, а сейчас новые базовые станции заработали в “Парковом” и “Ньютоне”», – подчеркнул директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Во внимание связистов попадают не только городские новостройки. Техническая служба отслеживает рост нагрузки на объектах связи всего региона и постоянно работает над улучшением сети. В прошлом году инженеры в 1,5 раза расширили емкость 4G в 42 населенных пунктах Южного Урала. Это помогло улучшить связь и интернет для более чем 300 тысяч жителей области.

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