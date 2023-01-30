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НовостиОбщество30 января 2023 12:26

У офиса ЦКС в Чебаркуле сменился адрес

Но график работы остался прежним
Источник:kp.ru

Центр коммунального сервиса информирует об изменении адреса дополнительного офиса в Чебаркуле. С первого февраля прием юридических лиц будет осуществляться по адресу г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д. 5Б, офис 2.

При этом график работы офиса остается прежним. Все вопросы с региональным оператором представители организаций и компаний могут решить в будничные дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Прием физических лиц осуществляется без изменений. Работу с населением ведут специалисты расчетного центра. В Чебаркуле его офис расположен на ул. Пугачева, д. 6, офис 4.

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