Полицейские задержали 19-летнего парня за стрельбу по окнам жилых домов в Челябинске

Стрелок переполошил весь микрорайон. Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/vk.com

Полицейские установили личность стрелявшего по окнам жилых домов в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Им оказался безработный 19-летний парень. Молодой человек был задержан и на допросе сознался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка была проведена баллистическая экспертиза, которая подтвердила, что выстрелы произведены именно из этого оружия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что за свои проступки молодой человек понесет ответственность в соответствии с законом. Также ему придется возместить весь причиненный ущерб.

Напомни, неделю назад жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. Отверстия в стеклах заметили хозяева квартир на Университетской Набережной. Пули от пневматического оружия долетали даже до окон на 19-м этаже. Ситуацию на контроль поставил начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков. Он поручил разыскать злоумышленника в короткие сроки.

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