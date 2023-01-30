Челябинские волейболистки на домашней площадке переиграли подмосковный «Заречье-Одинцово» - 3:0. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

Отличный настрой и максимальная поддержка родных трибун помогли челябинкам одержать уверенную победу на своей площадке над подмосковным клубом «Динамо-Одинцово» — 3:0 (26:24, 25:18, 25:16). Этот успех позволил челябинской команде подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Российской Суперлиги.

Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин, комментирую итог матча, отметил, что это была трудовая домашняя победа, и ошибок по ходу матча не удалось избежать — и на приеме, и на блоке. Но главное — это победный результат.

Очередной тур челябинские волейболистки проведут на выезде 5-го февраля в Красноярск. А уже 11-го февраля, в субботу, состоится очередной домашний матч — «Динамо-Метар» сыграет с «Липецком».

Клуб приглашает болельщиков поддержать команду на трибунах Спорткомплекса «Метар-Спорт» (Челябинск, ул. Черкасская, 1). Билеты доступны на сайте клуба и в Городских зрелищных кассах.

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