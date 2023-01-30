В Челябинске жильцы двухэтажного барака почти год сидели без горячей воды

Фото: Пусть Котова знает! / Vk.com

В Челябинске жильцам двухэтажного барака на улице Блюхера, 9 наконец-то включили горячую воду. Однако этого им пришлось ждать почти год.

— Все коммунальные ресурсы там восстановлены - отопление и горячая вода, — рассказал КП-Челябинск заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Двухэтажное деревянное здание и еще четыре соседних обслуживал общий бойлер. В марте прошлого года он сломался. У жителей осталась только холодная вода. По словам челябинцев, маленькие домашние обогреватели они не могут установить из-за изношенных коммуникаций. Одна из жительниц дома, мать двоих детей пригрозила объявить голодовку, если горячую воду не дадут.

В ситуацию вмешалась прокуратура. После проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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