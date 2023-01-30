В Челябинске из-за пожара в многоэтажке эвакуировались 30 человек

Фото: архив КП

В Челябинске вечером в понедельник, 30 января, произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Российской, 224. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— На пятом этаже горели вещи на балконе. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Одну женщину сотрудники МЧС вывели из опасной зоны с помощью спасательного комплекта, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Фото: t.me/chelyabinsk01

Погибших и пострадавших нет. Точную причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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