В челябинском аэропорту задержали вылет самолета в Москву

В московском аэропорту самолет приземлится уже поздней ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту имени Курчатова в понедельник, 30 января, задержали рейс по маршруту Челябинск-Москва. Самолет авиакомпании «Россия», который осуществляет перевозку, прибыл в воздушную гавань позже назначенного срока. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— Оказание авиакомпанией услуг пассажирам контролируется Челябинской транспортной прокуратурой. Планируемое время вылета 31 января в 00:25 часов, — уточнили в надзорном ведомстве.

На рейс зарегистрированы 73 пассажира, двое из которых являются несовершеннолетними.

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