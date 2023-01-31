Один из светофоров отключат на 10 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на несколько часов отключат два светофора. Как рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства, один из них расположен в центре города.

— 31 января планируется отключение светофоров на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, а также на перекрестке шоссе Металлургов и улицы Сталеваров, — объяснили в комитете.

Так, регулировщик на пересечении шоссе Металлургов и улицы Сталеваров будет отключен с 8 до 14 часов. В то же время светофор на улице Горького отключат сразу на 10 часов — с 8 до 18 часов.

Ранее в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Один из них после столкновения снес светофор. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения города.

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