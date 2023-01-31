Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 23:35

Челябинск и Тюмень свяжет прямой авиарейс

Самолеты будут летать каждую неделю
Андрей МОСКВИЧЕВ
Самолеты начнут летать с 11 февраля

Самолеты начнут летать с 11 февраля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Челябинска можно будет улететь в Тюмень на прямом авиарейсе. Об этом в своих социальных сетях рассказала авиакомпания Utair.

— Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино. С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск, — объяснили в пресс-службе перевозчика.

Как добавили в Utair, полеты будут выполняться еженедельно по субботам. Время в пути составит чуть больше полутора часов, а стоимость на билет стартует от 2141 рубля.

Ранее стало известно, что с 13 февраля из Челябинска и Астану и обратно будут летать прямые рейсы. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика QAZAQ AIR.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru