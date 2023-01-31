Челябинск и Тюмень свяжет прямой авиарейс

Самолеты начнут летать с 11 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из Челябинска можно будет улететь в Тюмень на прямом авиарейсе. Об этом в своих социальных сетях рассказала авиакомпания Utair.

— Авиакомпания Utair расширяет маршрутную сеть из аэропорта Рощино. С 11 февраля прямые рейсы из Тюмени в Челябинск, — объяснили в пресс-службе перевозчика.

Как добавили в Utair, полеты будут выполняться еженедельно по субботам. Время в пути составит чуть больше полутора часов, а стоимость на билет стартует от 2141 рубля.

Ранее стало известно, что с 13 февраля из Челябинска и Астану и обратно будут летать прямые рейсы. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика QAZAQ AIR.

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