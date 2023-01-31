В четырех городах Челябинской области продлили режим НМУ

Предприятиям предписано снизить выбросы
Фото: Андрей АБРАМОВ
В четырех городах Челябинской области продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий до вечера 31 января. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
— В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 31 января вводится режим НМУ в Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте, — уточнили синоптики.
Как уточнили в гидрометцентре, до этого же времени предприятиям Челябинской области предписано снизить вредные выбросы на 15-20 процентов.
Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году приступят ко второму этапу благоустройства набережной. Об этом заявили в городском управлении архитектуры. По плану, работы растянутся на три года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru