В четырех городах Челябинской области продлили режим НМУ

Предприятиям предписано снизить выбросы Фото: Андрей АБРАМОВ

В четырех городах Челябинской области продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий до вечера 31 января. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 31 января вводится режим НМУ в Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте, — уточнили синоптики.

Как уточнили в гидрометцентре, до этого же времени предприятиям Челябинской области предписано снизить вредные выбросы на 15-20 процентов.

Ранее стало известно, что в Челябинске в 2023 году приступят ко второму этапу благоустройства набережной. Об этом заявили в городском управлении архитектуры. По плану, работы растянутся на три года.

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