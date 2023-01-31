Чтобы автомобилистам было не обидно: после массовых проверок водителей в Челябинске возьмутся за пешеходов

Автоинспекторы будут пристально следить за пешеходными переходами Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске 1 февраля будут искать пешеходов, переходящих дорогу в стороне от зебр и светофоров. Для этого в ГИБДД объявили специальное профилактическое мероприятие.

Коснется оно, впрочем, и водителей. Как уточнили в ГИБДД Челябинска, автоинспекторы собираются тщательно проследить, уступают ли автомобилисты дорогу пешеходам.

Напомним, несколько дней назад в Челябинской области устроили массовые проверки водителей. А минувшей ночью пешеход в Челябинской области погиб в ДТП. Его сбила фура.

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