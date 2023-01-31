Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 4:42

Чтобы автомобилистам было не обидно: после массовых проверок водителей в Челябинске возьмутся за пешеходов

В Челябинске 1 февраля будут усиленно искать пешеходов, перебегающих дорогу где попало
Елена КОЛЧИНА
Автоинспекторы будут пристально следить за пешеходными переходами

Автоинспекторы будут пристально следить за пешеходными переходами

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске 1 февраля будут искать пешеходов, переходящих дорогу в стороне от зебр и светофоров. Для этого в ГИБДД объявили специальное профилактическое мероприятие.

Коснется оно, впрочем, и водителей. Как уточнили в ГИБДД Челябинска, автоинспекторы собираются тщательно проследить, уступают ли автомобилисты дорогу пешеходам.

Напомним, несколько дней назад в Челябинской области устроили массовые проверки водителей. А минувшей ночью пешеход в Челябинской области погиб в ДТП. Его сбила фура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru