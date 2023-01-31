В Челябинской области прокуратура начала проверку из-за железнодорожных вагонов на пути в детский сад

В транспортной прокуратуре пообещали разобраться в ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области транспортная прокуратура устроит проверку после жалоб на проблемы с доступом в детский сад. Жительница поселка Гогино Брединского района в соцсети рассказала, что маленьких детей приходится ежедневно переводить через железнодорожные пути. Нередко родителям в поселке нужно было пробираться с детсадовцами между вагонами или даже под ними.

Сложности возникли из-за того, что детский сад находится в селе Боровое. Дотуда из Гогино можно добраться на автобусе. Вот только остановка расположена по ту сторону железнодорожных путей. При этом другой автобус, школьный, без проблем приезжает на близкую к домам остановку в Гогино.

— Будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действий органов власти, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru