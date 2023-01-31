В Челябинской области начали оформлять промышленную ипотеку

Одним из первых в России промышленную ипотеку получило предприятие из Трехгорного, которое изготавливает навесные фасады. Фото: минпром Челябинской области

В Челябинской области первое предприятие получило промышленную ипотеку. Кредит на льготных условиях выдали фирме «Альтернатива» из Трехгорного. Она изготавливает металлоконструкции и детали для навесных и вентилируемых фасадов. От «Сбербанка» производитель получил 33,6 млн рублей.

— Это один из первых трех выданных на данный момент по госпрограмме кредитов в стране, — уточнили в областном министерстве промышленности.

Промышленную ипотеку в России решили запустить осенью прошлого года. По условиям программы, льготный кредит можно потратить на покупку недвижимости, необходимой для производства. Деньги выдают по 5% годовых, а вернуть их банку необходимо за семь лет.

— Промышленная ипотека — это действенная форма поддержки производителей, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Ткслеер. — Думаю, другие южноуральские предприятия также ей воспользуются. Кстати, скоро в дополнение к федеральным решениям мы запустим и нашу региональную программу промышленной ипотеки.

Как уточнили в минпроме Челябинской области, по региональном промышленной ипотеке предприятия смогут получать от 10 до 50 млн рублей. При этом срок возвращения денег будет такой же, как и в федеральной программе — 7 лет. А годовые могут оказаться даже меньше, их планируют на уровне 3-5%. Тратить взятые по региональной ипотеке деньги разрешат на покупку, строительство или ремонт промышленной недвижимости на условиях софинансирования.

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