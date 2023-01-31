На реке Миасс в Челябинске поставят очистные сооружения

Без очистки река в центре города превращается в болото
Фото: Андрей АБРАМОВ
На реке Миасс в Челябинске установят новые ливневые очистные сооружения. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на координационном совете при главе региона по экологии.
— Главный водный объект Челябинска находится в непригодном состоянии, — сказал Алексей Текслер. — Техника будет работать по механической очистке от водорослей. Но надо более серьезно заниматься рекой. Будем разрабатывать проект по очистке русла, и в этом году эту работу начнем.
За очистку реки Миасс основательно взялись несколько лет назад. Работы ведутся сезонно, и каждый раз очищается один определенный участок. В 2020 году прокуратура нашла нарушения в исполнении контракта по очистке реки. Были возбуждены два уголовных дела. На водном форуме анонсировали большой проект по реабилитации реки Миасса, который коснется поверхностной очистки вод и решения проблем попадания стоков и сужения русла.
В прошлом году власти решили не платить миллионы сторонним организациям, а закупить для города свою технику. Логично, так как приводить в порядок акваторию реки Миасс нужно каждый год. Но все оказалось не так-то просто. Как рассказали в Минэкологии, подведомственное ему ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» оборудование купило, но из-за обстановки в стране и мире сроки его поставки изменились. 14 июля в Миасс выпустили лодку «Медведка», которая будет срезать и собирать растительность.
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