На реке Миасс в Челябинске поставят очистные сооружения

Без очистки река в центре города превращается в болото Фото: Андрей АБРАМОВ

На реке Миасс в Челябинске установят новые ливневые очистные сооружения. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на координационном совете при главе региона по экологии.

— Главный водный объект Челябинска находится в непригодном состоянии, — сказал Алексей Текслер. — Техника будет работать по механической очистке от водорослей. Но надо более серьезно заниматься рекой. Будем разрабатывать проект по очистке русла, и в этом году эту работу начнем.

За очистку реки Миасс основательно взялись несколько лет назад. Работы ведутся сезонно, и каждый раз очищается один определенный участок. В 2020 году прокуратура нашла нарушения в исполнении контракта по очистке реки. Были возбуждены два уголовных дела. На водном форуме анонсировали большой проект по реабилитации реки Миасса, который коснется поверхностной очистки вод и решения проблем попадания стоков и сужения русла.

В прошлом году власти решили не платить миллионы сторонним организациям, а закупить для города свою технику. Логично, так как приводить в порядок акваторию реки Миасс нужно каждый год. Но все оказалось не так-то просто. Как рассказали в Минэкологии, подведомственное ему ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» оборудование купило, но из-за обстановки в стране и мире сроки его поставки изменились. 14 июля в Миасс выпустили лодку «Медведка», которая будет срезать и собирать растительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Намутили воду: почему застопорилась очистка реки Миасс в центре Челябинска

И как акваторию будут приводить в порядок в этом году (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru