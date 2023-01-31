В них есть мольберты, поле для мини-футбола и животные на стенах: в Челябинске открывают два новых детсада

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске готовы к открытию новые детские сады в густонаселенных микрорайонах. Один построили в микрорайоне «Манхэттен», второй — в «Академ Риверсайд».

Праздник для первых воспитанников и их родителей уже 1 февраля устроят в детсаду на Университетской набережной, 77. Воспитатели там будут присматривать за 300 дошкольниками. Для детей подготовили спальни, игровые комнаты залы для рисования, пения и танцев.

Фото: администрация Челябинска

А на уличной площадке для прогулок есть поле для мини-футбола и развивающие бизиборды — это специальные деревянные доски с множеством закрепленных элементов, которые можно потрогать, покрутить или подвигать. Они не только надолго способны занять внимание ребенка, но и помогают развивать мелкую моторику.

Фото: администрация Челябинска

На улице Героя Яковлена 11А откроют детсад на 290 мест. Там будут принимать малышей в возрасте от полутора лет. Помимо музыкальной комнаты и спортзала в здании обустроили кабинеты психолога и логопеда.

— В ближайшее время будут открыты еще три детских сада — сообщили в администрации Челябинска. — В Чурилово, в микрорайоне Парковый и по улице Горького.

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