Челябинские онкологи начали проводить операции на головном мозге и нервах

Первые операции уже провели. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Операции на головном и спинном мозге, а также нервной системе теперь проводят в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины. Недавно там открыли отделение нейрохирургии.

− Новое отделение работает только третью неделю. В первую неделю у нас было два пациента. Во вторую – шесть. На эту неделю запланировано семь операций. Каждый раз это индивидуальная работа, − подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

Главврач и сам нейрохирург. Поэтому тоже будет принимать участие в операциях и спасать жизни пациентов.

К концу 2022 года в онкоцентре открыли четыре новых хирургических отделения: опухолей костей, кожи и мягких тканей, внутрисосудистых методов лечения, нейрохирургическое и пластической хирургии.

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