В Челябинской области обнаружили погибшего предпринимателя с огнестрельным ранением

На предпринимателя зарегистрировано 4 компании. Фото: Революция вкуса / vk.com

В Миассе Челябинской области нашли мертвым предпринимателя Дениса Назарова. У него была прострелена голова, рядом лежало охотничье ружье. Обнаружила мужчину хозяйка квартиры, которую он снимал.

– Производится процессуальная проверка, – сообщили КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков

На 39-летнего Дениса Назарова было оформлено четыре фирмы в разных сферах деятельности – ООО «Революция вкуса», ООО «Ферма», ООО «Уральская фестивальная компания» и ООО «Фермерский рынок».

– Благодаря этому человеку в Миассе появился самый вкусный сыр, развивается культура гастрономии, люди стали иметь возможность отлично проводить время семьями на уличных фестивалях еды, а сейчас ещё развивается и сфера туризма, – писали про погибшего в группе компании Назарова «Революция вкуса».

Ранее другого жителя Миасса признали виновным в изнасилованиях и убийствах, совершенных в 1992 году. Жертвами мужчины стали две девушки.

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