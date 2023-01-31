Вместо опухоли — имплант: женщинам, победившим рак груди, сделают пластику в челябинском онкоцентре

Будут делать и обычные пластические операции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычное отделение пластической хирургии открыли в челябинском онкоцентре. Там будут делать операции людям с раком. Медики стараются не только продлить жизнь пациентов, но и улучшить ее качество.

− Пациенты, у которых есть опухоли кожи или обширные дефекты, нуждаются в помощи пластических хирургов. Много пациенток с опухолями молочной железы. Мало прооперировать опухоль, надо еще вернуть хороший внешний вид. Вместе с удалением опухоли можно поставить имплант. Иногда одного недостаточно: чтобы все выглядело симметрично, надо поставить имплант и на вторую, − объяснил в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

Как раз для того, чтобы оперировать здоровые органы, онкоцентру и нужна лицензия на пластическую хирургию.

Но помогать планируют не только онкобольным. Главврач отметил, что будет и классическая пластическая хирургия. Часть операций будет платная.

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