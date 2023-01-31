В Магнитогорске улицу назвали в честь погибшего в ДТП актера Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Магнитогорске назвали новую улицу именем Сергея Пускепалиса. Решение об этом приняли в городском Собрании депутатов. Известный актер и режиссер, погибший в прошлом году, пробыл в Магнитогорске несколько лет.

— В 2003-2007 годах он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Преподавал в Магнитогорской консерватории имени Глинки, где вел актерский курс на театральном факультете, — аргументируют свое решение в Собрании депутатов.

В последний раз Сергей Пускепалис посещал Магнитогорск в 2021 году.

Улица Пускепалиса появится рядом с Дачным шоссе и улицей Пресная плотина. Она станет не единственным нововведением на карте города. Новым улицам по соседству, с одобрения депутатов, дали названия Сюжетная, Музыкальная, Актерская и Классическая.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб в ДТП осенью 2022 года в Ярославской области. Машина, в которой он ехал, столкнулась с грузовиком.

На Южном Урале Сергея Пускепалиса хорошо знали не только в Магнитогорске. Он был лауреатом премии «Светлое прошлое», снимался фильме об Аркаиме. Ранее мы рассказывали, каким артиста запомнили жители Челябинской области.

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