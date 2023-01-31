В Миассе изменили стоимость проезда в общественном транспорте

Цены поднимут, но не для всех Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе с 1 февраля подорожают билеты в общественном транспорте.

В троллейбусе проезд будет стоить не 19, а 20 рублей. А за поездку в городском автобусе вместо 23 придется отдавать 25 рублей.

Стоит отметить, что подорожание коснется не всех, а только тех, кто платит наличными. При безналичном расчете цены билетов останутся прежними.

Перемены коснутся и пригородных автобусов, курсирующих в окрестностях Миасса. Там тоже подорожают билеты, купленные за наличные. В зависимости от маршрута цена поездки повысится на 4-9 рублей.

— Стоимость проезда на маршрутном такси по состоянию на текущий момент остается неизменной, уведомления от перевозчиков не поступали, — уточнили в мэрии Миасса. Там добавили, что рост цен связан с повышением себестоимости перевозок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru