Подорожал за 50 млн за год: в центре Челябинска снова продают здание бывшего банка

За здание просят 299 млн рублей. ФОто: Авито

В Челябинске вновь выставили на продажу четырехэтажное здание бывшего банка «Ураллига» на перекрестке улиц Свободы и Карла Маркса. За год его цена выросла почти на 50 млн рублей – за здание площадью 5560 кв.м. просят 299 млн рублей.

В лот входит и земельный участок площадью 2061 кв.м. В объявлении на сайте «Авито» указано, что в 2021 году отремонтирована кровля и фасад. В начале 2022 года здание уже выставляли на продажу, попросив за него 250 млн рублей.

Напомним, в этом здании находился один из старейших банков «Ураллига», которым руководила Вера Семенова. Банк работал с 90-х годов, а в 2013 год у него отозвали лицензию. Позже здесь же базировалась группа «Траст». Сейчас помещения арендуют разные организации, в том числе страховые и оценочные компании.

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