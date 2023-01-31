В Челябинске обнаружили тело мужчины в коллекторе на теплотрассе

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

На улице Днепропетровской в Челябинске обнаружили мертвого мужчину. Тело лежало в коллекторе на теплотрассе. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

На место прибыли спасатели городской службы спасения. Они спустились в коллектор и вытащили погибшего из-под труб наружу.

Тело передали полицейским. Сейчас выясняются личность и обстоятельства смерти мужчины.

В Миассе ранее в газетном киоске умерла женщина. Очевидцы заметили ее тело через витрину. Взламывать дверь ларька пришлось спасателям.

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