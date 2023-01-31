«Чебурашка» исполнил колыбельную Умки на сцене оперного театра в Челябинске

Голос Ларисы Брохман (слева) известен на всю страну

В Челябинске на сцене оперного театра «Чебурашка» исполнил колыбульную из мультфильма про Умку. Актриса дубляжа Лариса Брохман награждала врача-офтальмолога Ирину Панову на премии «Светлое прошлое», а затем они дуэтом спели песню.

— Дуэт «Врачихи», — так назвала перфоманс Лариса Брохман.

Такое название выбрано не случайно. Оказалось, что женщины учились в одном университете, и знакомы с тех времен. Во время исполнения колыбельной Брохман произнесла несколько фраз голосом Умки:

— Мама, когда я вырасту, может, я тоже стану офтальмологом? Приеду к тебе учиться. Это же то, что надо: видеть правильную дорогу.

Лариса Брохман известна на всю страну, прежде всего, благодаря своему голосу. Она озвучивала Чебурашку и Умку, а также персонажей из мультсериала «Фиксики».

На премии «Светлое прошлое» можно было встретить еще много известных людей. Как прошла церемония в оперном театре, читайте в нашем материале.

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