Челябинцы стали победителями чемпионата УрФО по лыжному ориентированию в Кургане

По итогам командного зачета чемпионата УрФО Челябинская область заняла первое место. Фото Федерации спортивного ориентирования Челябинской области

В образовательном «Центре развития и отдыха» Курганской области в завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по лыжному ориентированию. В стартах приняли участие более 300 спортсменов из всех территорий УрФО. Три соревновательных дня включали в себя гонки на спринтерской, классической дистанциях и эстафете. В чемпионате и первенстве УрФО в своих возрастных группах участвовали спортсмены от 14 лет и старше. В первенстве на Кубок Курганской области – самые младшие группы – 10-12 лет и старшая (35+).

Дистанции были подготовлены в пойменной части реки Миасс – по склонам, прилегающим к водной артерии и по самому руслу, смешанному лесу и открытым участкам. Старты и финиш располагались на стадионе «Центра развития и отдыха».

На церемонии открытия участников приветствовал начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин. Он провел церемонию награждения победителей и призеров первого дня соревнований. Кстати, Сергей Анатольевич в свое время выполнил норматив Кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию и сейчас поддерживает себя в форме.

По итогам командного зачета чемпионата УрФО Челябинская область заняла первое место.

На счету воспитанников спортшкол Южного Урала девять золотых медалей и целая россыпь призовых мест. Супруги Екатерина Зорина и Егор Зорин (СШОР №5, Челябинск) на двоих завоевали пять золотых наград. Екатерина стала лучшей во всех видах спортивной программы (в эстафете в компании с Ольгой Евтюховой из областной спортшколы и Александрой Шакировой), Егор - на классической и спринтерской дистанциях. В мужской эстафете челябинцы Данила Быков, Иван Шакиров и Артемий Дорма также показали лучшее время.

В группе девушек до 18 лет южноуральская команда в составе Елизаветы Кузнеченковой, Полины Санниковой и Алисы Рахманкуловой (все - ОДЮСШ) также финишировали первыми. У юношей (до 15 лет) Глеб Карлышев, Виктор Королев (оба - ОДЮСШ) и Ярослав Сенчурин (СШ «ЧТЗ») 40 секунд выиграли у команды Свердловской области, которая заняла второе место.

В личной гонке еще одну золотую медаль завоевала Анна Мастрикова (девушки до 15 лет СШ «ЧТЗ»).

В предстоящие выходные (4-5 февраля) в Челябинске на муниципальной лыжной базе пройдут старты чемпионата и первенства города.

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