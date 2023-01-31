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НовостиСпорт31 января 2023 13:05

Челябинцы стали победителями чемпионата УрФО по лыжному ориентированию в Кургане

Южноуральские ориентировщики завоевали девять золотых медалей на чемпионате и первенстве УрФО в Курганской области
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
По итогам командного зачета чемпионата УрФО Челябинская область заняла первое место. Фото Федерации спортивного ориентирования Челябинской области

По итогам командного зачета чемпионата УрФО Челябинская область заняла первое место. Фото Федерации спортивного ориентирования Челябинской области

В образовательном «Центре развития и отдыха» Курганской области в завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по лыжному ориентированию. В стартах приняли участие более 300 спортсменов из всех территорий УрФО. Три соревновательных дня включали в себя гонки на спринтерской, классической дистанциях и эстафете. В чемпионате и первенстве УрФО в своих возрастных группах участвовали спортсмены от 14 лет и старше. В первенстве на Кубок Курганской области – самые младшие группы – 10-12 лет и старшая (35+).

Дистанции были подготовлены в пойменной части реки Миасс – по склонам, прилегающим к водной артерии и по самому руслу, смешанному лесу и открытым участкам. Старты и финиш располагались на стадионе «Центра развития и отдыха».

На церемонии открытия участников приветствовал начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин. Он провел церемонию награждения победителей и призеров первого дня соревнований. Кстати, Сергей Анатольевич в свое время выполнил норматив Кандидата в мастера спорта по спортивному ориентированию и сейчас поддерживает себя в форме.

По итогам командного зачета чемпионата УрФО Челябинская область заняла первое место.

На счету воспитанников спортшкол Южного Урала девять золотых медалей и целая россыпь призовых мест. Супруги Екатерина Зорина и Егор Зорин (СШОР №5, Челябинск) на двоих завоевали пять золотых наград. Екатерина стала лучшей во всех видах спортивной программы (в эстафете в компании с Ольгой Евтюховой из областной спортшколы и Александрой Шакировой), Егор - на классической и спринтерской дистанциях. В мужской эстафете челябинцы Данила Быков, Иван Шакиров и Артемий Дорма также показали лучшее время.

В группе девушек до 18 лет южноуральская команда в составе Елизаветы Кузнеченковой, Полины Санниковой и Алисы Рахманкуловой (все - ОДЮСШ) также финишировали первыми. У юношей (до 15 лет) Глеб Карлышев, Виктор Королев (оба - ОДЮСШ) и Ярослав Сенчурин (СШ «ЧТЗ») 40 секунд выиграли у команды Свердловской области, которая заняла второе место.

В личной гонке еще одну золотую медаль завоевала Анна Мастрикова (девушки до 15 лет СШ «ЧТЗ»).

В предстоящие выходные (4-5 февраля) в Челябинске на муниципальной лыжной базе пройдут старты чемпионата и первенства города.

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