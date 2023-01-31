В Челябинске предупреждение об НМУ будет действовать до вечера 3 февраля

В Челябинске периодически вводят режим НМУ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Челябинске будет действовать с 19:00 часов 31 января до 19:00 часов 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.
— По данным единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, 31 января в целом превышения в городе не выявлены, за исключением одного поста Росгидромет в Ленинском районе, где фиксировались незначительные превышения разовых концентраций по одному из компонентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалисты Минэкологии усилят надзор за деятельностью предприятий Челябинска и области. Все замеры о состоянии атмосферного воздуха передадут в надзорные органы.
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