В Челябинской области ожидается потепление до нуля градусов

Первый день февраля в регионе будет теплым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни в Челябинской области ожидается теплая для зимы погода. Столбик термометра поднимется до нуля градусов. Об этом сообщает челябинский Гидрометцентр

По данным синоптиков, ночью 1 февраля температура воздуха в регионе составит -14, -19 °C, в низинах дойдет до -23 °C. Днем столбик термометра покажет -0, -5 °C. На протяжении всех суток осадков не ожидается, местами возможна изморозь. Скорость ветра составит 3-8 м/c.

Ночью в четверг, 2 февраля, температура воздуха на севере региона составит -15, -20 °C, на юге будет -20, -25 °C. Днем столбик термометра на севере покажет -2,-7 °C, на юге дойдет до -12 °C. На протяжении всех суток осадков не ожидается, ветер будет неустойчивым слабым.

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