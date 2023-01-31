Челябинский тракторный завод приглашает студентов на работу. Платить обещают до 70 тысяч рублей в месяц

Студенты смогут работать по индивидуальном графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский тракторный завод (находится в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в Госкорпорацию «Ростех») приглашает студентов старших курсов освоить специальность на производстве. Они смогут работать по индивидуальном графику, что даст возможность совмещать учебу в вузе. Причем платить обещают до 70 тысяч рублей в месяц.

— Молодые люди, работая на моторном производстве ЧТЗ, могут заработать до 70 тысяч рублей в месяц без отрыва от учебы. В деле привлечения молодежи на завод нас поддерживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В рамках рабочей встречи мы договорились о привлечении студентов последних курсов ВУЗов Челябинска к нам на завод, — отметил директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

Работать на заводе смогут не только студенты вузов, но и учащиеся колледжей и техникумов. С каждым из них обязательно заключат трудовой договор, а оплата труду будут формировать за счет отработанных часов и производительности.

На моторном производстве ЧТЗ выпускают дизельные двигатели двойного назначения и запчасти к ним. В прошлом году число работников было увеличено на 350 человек, сейчас набор кадров продолжается. Особенное внимание на заводе уделяется привлечению студентов профильных ВУЗов, техникумов и колледжей региона.

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