Компания челябинского бизнесмена построит в Кургане малоэтажные дома для 12 тысяч человек

Челябинской компании предстоит возвести 931,8 тыс. кв. м. жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Трест-Магнистрой», принадлежащая предпринимателю из Челябинской области Олегу Лакницкому, займется проектом малоэтажной застройки в Кургане. В ходе работ предстоит возвести 43 жилых дома, а также инфраструктуру, которая будет рассчитана на комфортную жизнь для 12 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Курганской области, губернатор Вадим Шумков уже провел рабочую встречу с челябинским бизнесменом. Стороны обсудили перспективы застройки участка в Заозерном микрорайоне Кургана на площади почти 50 гектаров.

— Документация по планировке территории в стадии утверждения. Разрешение на строительство уже получено на первый дом, стройка начнется в текущем году. Также начата активная привязка жилых групп, — отметили в правительстве Курганской области.

Челябинской компании предстоит возвести 931,8 тыс. кв. м. жилья. Первая часть объектов состоит из 12 трехэтажных домов.

На жилье в малоэтажных домах будут распространяться региональные меры поддержки проекта «Русская мечта! (Курганская область зовет)». Обладатели квартир смогут рассчитывать на компенсацию первоначального взноса по ипотеке до 500 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru