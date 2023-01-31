Жительницы Челябинска не любят работать в мужском коллективе

Большая часть девушек хочет работать в смешанном коллективе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Женщины из Челябинска выступили против работы в исключительно мужском коллективе. Об этом пишет издание «ФедералПресс» с ссылкой на статистику портала по поиску работы SuperJob.

— В Челябинске не хотят работать в коллективе, где одни мужчины, 54% опрошенных сотрудниц, — цитирует издание исследование.

Так, только каждая четвертая челябинка хотела бы работать только среди мужчин. При этом чаще всего «за» выступают незамужние девушки в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее Челябинский тракторный завод объявил, что готов принять на работу студентов старших курсов. Они смогут освоить специальность на производстве и работать по индивидуальном графику, что даст возможность совмещать учебу в вузе.

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