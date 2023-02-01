В Челябинске почти за 100 миллионов рублей продают торговый центр

Фото: Google Maps

В Челябинске выставили на продажу торговый центр «Маяк», расположенный на Троицком тракте. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

— Продается здание общей площадью 9300 квадратных метров. Здание находится в Советском районе города, тип отделки — офисный, — указано в объявлении.

В Челябинске выставлен на продажу за 95 млн рублей торговый центр «Маяк» на Троицком тракте. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

Как уточняет автор объявления, тоговый центр ежеденвно посещают более 50 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что компания «Трест-Магнистрой», принадлежащая предпринимателю из Челябинской области Олегу Лакницкому, займется проектом малоэтажной застройки в Кургане. В ходе работ предстоит возвести 43 жилых дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru