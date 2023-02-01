В Челябинской области судебный пристав спасла голодающую мать злостного алиментщика

У должника не нашли не только денег, но и еды Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

В Челябинской области судебный пристав пришла за долгами по алиментам, а в результате помогла должнику и его пожилой матери.

Житель Копейска так упорно не выплачивал алименты, что зашла речь о возбуждении уголовного дела. Дознаватель городского отела ФССП Елена Завьялова пришла к мужчине домой, чтобы с ним побеседовать. И обнаружила, что и сам алиментщик, и его пожилая мать больны. В квартире копейчан давно не устраивали уборку, холодильник пустовал. Хозяйка так ослабла, что не могла даже подняться с постели. Пенсионерка пожаловалась, что страдает от голода.

Пристав тут же сходила в ближайший магазин и купила продуктов, чтобы накормить горожан. А заодно вызвала врачей. И должника, и его мать увезли в больницу на лечение.

В региональном управлении ФССП рассказали, что подали запрос и сейчас пытаются устроить изголодавшуюся пожилую копейчанку в геронтологический центр, чтобы она не осталась без ухода и медицинской помощи.

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