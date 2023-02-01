Челябинская область получит 60 млн рублей на восстановление лесов

Деревья высаживают взамен срубленных и сгоревших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинской области до 2025 года выделят 60 млн рублей на восстановление лесов из федерального бюджета. Деньги поступят по проекту «Сохранение лесов».

Сумма не самая внушительная, но и не минимальная. К примеру, соседнему Башкортостану направят 456 млн рублей, а Нижегородская область получит 26 млн рублей.

Общественные активисты отмечают, что главная причина, по которой приходится высаживать новые деревья взамен погибших — это пожары. Причем, горят леса чаще всего по вине людей, небрежно обращающихся с огнем.

— В позапрошлом году масштабные лесные пожары прошли на территории Якутии, Свердловской и Челябинской областей, — отметила председатель общественного движения «Волонтеры Леса» Ольга Степченко.

По данным регионального ГУ лесами, за 2022 год удалось восстановить более 3 тыс. гектаров леса. На Южном Урале высадили 15,5 млн маленьких елей и сосенок.

В прошлом году в Челябинской области потушили 452 лесных пожара на площади 3,3 тыс. гектаров. Площадь пожаров, по сравнению с 2021 годом, сократилась в 12 раз.

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