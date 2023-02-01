Просят искать в парках и компьютерных клубах: в Челябинской области пропал 14-летний подросток

Фото: vk.com/poisk74mgn
В Магнитогорске разыскивают 14-летнего Илью Котляра. 31 января подросток ушел из дома по улице Фрунзе, где он находится с тех пор —неизвестно.
Рост пропавшего школьника — примерно 170-175 сантиметров, мальчик худощавого телосложения, у него светло-русые волосы.
В день исчезновения подросток был одет в черный пуховик длиной до колен, черные трико и белые кроссовки.
У магнитогорца есть особая примета — татуировка в виде кита возле запястья на лево руке.
— Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи, в компьютерных клубах, — обратились к магнитогорцам волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в любой отдел полиции либо по номеру 8-800-300-85-99.
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