Трассу Челябинск-Троицк перекроют 2 февраля

Сначала движение остановят на 40 минут в одну сторону, затем в другую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 2 февраля ограничат движение по трассе А-310 Челябинск-Троицк.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Юный Урал», проезд будет затруднен на 49-м километре дороги, недалеко от Еманжелинска. Там будут демонтировать П-образные опоры над проезжей частью.

Чтобы безопасно разобрать конструкции, сначала ограничат скорость на той половине трассы, что ведет из Челябинска. Движение замедлится с 10:30 до 12:30, при этом с 11:00 до 11:40 его полностью остановят.

На той половине дороги, по которой машины едут в сторону Челябинска, ограничения скорости введут с 12:00 до 14:00 2 февраля, а полностью запретят проезд с 12:30 до 13:10.

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